Morelia, Michoacán; 27 de agosto de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que se mantiene un trabajo constante en la colonia Primo Tapia Oriente, donde en los últimos seis meses se logró estabilizar en gran medida el servicio de agua potable en beneficio de las y los vecinos de la zona.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, explicó que por años esta colonia ha representado una de las zonas más complicadas en materia de abastecimiento, sin embargo, gracias a los esfuerzos recientes, se ha mejorado la regularidad del servicio.

Dichas labores se están reforzando, en la visión del organismo por buscar soluciones que atiendan de fondo las necesidades de las colonias que dependen de este sistema.

Cabe recordar que el pozo que actualmente abastece a Primo Tapia Oriente fue construido en 2024 y requiere mantenimiento semestral, en tanto que el último se realizó puntualmente en marzo de este año y el próximo está programado para septiembre.

En las últimas semanas, el pozo presentó una reducción de 4 litros en su gasto, lo que afecta principalmente a la parte alta de la colonia Pino Suárez. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el servicio se restablecerá en su totalidad.

El Ooapas refrenda su compromiso de continuar mejorando el suministro de agua potable a la brevedad posible; con la convicción de que, aunque los retos son grandes, se avanza en la mejora de esta zona históricamente complicada.