Pátzcuaro, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- “A Michoacán solo hay que llegar y poner la cámara, la naturaleza y su gente nos abrió sus puertas. Nos vamos con el corazón lleno de cariño y ganas de volver”, afirmó el elenco de la telenovela Amanecer, producción de Televisa Univisión que se grabó en “el alma de México” y la cual tuvo como locaciones distintos escenarios de Tzintzuntzan y Pátzcuaro.

Esta historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, más un amplio elenco entre los que se encontraron los actores Daniel Elbittar, Patricia Reyes Spíndola, María Rojo, Ernesto Laguardia, Julieta Egurrola, Nicola Porcella y Emilio Osorio, sigue sus transmisiones tanto en México, Sudamérica y Estados Unidos, mostrando la riqueza natural, cultural, turística y artesanal de la entidad.

Después de la última escena que se grabó en el lago de Pátzcuaro, teniendo de fondo la isla de Janitzio, parte del elenco de este melodrama se reunió con los medios de comunicación y autoridades, para agradecer el apoyo brindado por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), la Comisión de Filmaciones de Michoacán, los gobiernos municipales, y las distintas instancias participantes.

“La primera vez que venimos a Tzintzuntzan fue maravilloso el entrar a su ex convento y el trato que nos dieron, y fue ahí donde realizamos este proyecto. Lo más importante es que la gente sepa que puede venir a Michoacán, aquí se trata bien, está tranquilo, vengan y visiten estas maravillas que hay, como los mariposeros que se verán en la última escena de la novela, mientras los protagonistas están en el lago de Pátzcuaro”, destacó el productor Juan Osorio.

Roberto Monroy titular de la Sectur Michoacán explicó que aunque en la novela Tzintzuntzan tiene el nombre de Villa Escarlata, y por información compartida por el productor, ya hay gente que ha preguntado dónde realmente está este hermoso pueblo, “para poder venir a casarse. Entonces estamos levantando la mano como lugar que oferta esta calidad en sus destinos e infraestructura y para que la gente venga a disfrutar”.

Emilio Osorio quien interpreta a “Tonatiuh”, se dijo fascinado por el recorrido que pudo tener por lugares de Michoacán, por su parte Valeria Santaella, joven actriz e hija de Sergio Sendel, quien da vida a “Malú”, destacó la gran oportunidad de haber llegado al estado y ser parte de esta producción.