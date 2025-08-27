Morelia, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- La mañana de este miércoles cerca del Estadio Morelos, al menos cinco sujetos encapuchados colocaron una lona y en ella estaba impresa una serie de señalamientos contra mandos policiales del municipio de Zamora, indicaron fuentes allegadas al tema.

El desplegado fue colgado en uno de los barandales del puente vehícular de la Avenida Escuadrón 201 (Décima), localizado entre las colonias Jardines de Guadalupe y Francisco Zarco.

El contenido del mensaje no fue expuesto por las autoridades, pero se supo que son quejas y denuncias contra el actuar de algunos funcionarios policiales locales y estatales de la citada región.

Unos patrulleros retiraron la lona y la pusieron a disposición de la instancia competente. Cabe recordar que durante la tarde de ayer martes, en distintos puntos de la ciudad de Zamora, fueron encontradas dos lonas con las mismas características.