Morelia, Michoacán; 19 de marzo de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, interviene de forma permanente los espacios públicos y vialidades de la capital, con el propósito de que sean pasos seguros y agradables para morelianos, morelianos, turistas y visitantes.

En este sentido, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos llevan a cabo una jornada integral en la salida a Charo, en el tramo de Ciudad Industrial hacia Atapaneo y el Aeropuerto.

Con maquinaria y personal municipal, se realiza poda de pasto, pastizal y retiro de basura. Con estos trabajos, la Administración de Alfonso Martínez refrenda su compromiso de que Morelia sea mantenga como una de las ciudades más limpias y ordenadas.