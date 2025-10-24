La Piedad, Mich. Jueves 23 de octubre de 2025.- Un adulto mayor fue localizado muerto en unas parcelas en la zona agrícola del municipio de La Piedad, familiares descocían su paradero desde el sábado pasado y lo buscaban incesantemente.

Se trata del señor Juan J. R., un hombre de 80 años, quien a decir de sus deudos padecía de Alzheimer y fue visto por última vez el 18 de octubre, a partir de ese momento sus seres queridos comenzaron a buscarlo.

Sin embargo, no fue sino hasta la tarde de este jueves que hallaron el cuerpo en avanzado estado de descomposición y únicamente vistiendo unos calzoncillos, en las parcelas conocidas como “El Celeño”, ubicadas en las inmediaciones de la comunidad de La Higuera.

Debido al estado de los restos no fue posible determinar alguna probable causa de muerte. Durante las primeras diligencias efectuadas por los especialistas de la Fiscalía regional de Justicia, fueron aseguradas varias prendas de vestir cerca del cuerpo.

Al término de las actuaciones el cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense y traslado a la morgue de la región, para que le sea practicada la correspondiente necropsia.