Álvaro Obregón, Mich.- Jueves 23 de octubre de 2025. – Un automovilista fue hallado muerto y con impacto de bala, además en el asiento del copiloto estaba un arma de fuego. Se presume que el individuo se quitó la vida, comentaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde noche de este jueves sobre la calle Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal. Unas personas reportaron al sujeto y pidieron ayuda.

En el sitio se presentaron unos patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino y delimitaron el área para proteger los indicios.

Agentes de la Fiscalía Regional arribaron a la escena, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Los especialistas también aseguraron la pistola y el auto donde fue encontrado el hoy difunto, quien permanece en calidad de no identificado.