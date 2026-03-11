Octavio Ocampo propone registro estatal de agresores de animales

*“Quien maltrata animales debe enfrentar consecuencias”, señala el diputado

*La iniciativa del diputado del PRD plantea crear un padrón administrado por la Fiscalía para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección animal en Michoacán.

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Ante los casos de violencia contra animales que se registran en el estado y la falta de un mecanismo institucional que permita dar seguimiento a quienes cometen estos delitos, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Agresores de Animales, una herramienta que concentrará información de personas con sentencia firme por maltrato o crueldad animal y que permitirá fortalecer la prevención de la reincidencia.

“La violencia contra los animales es una realidad que no podemos ignorar. Hoy el maltrato animal ya está tipificado como delito, pero necesitamos instrumentos que permitan dar seguimiento a quienes han sido sentenciados y evitar que estas conductas se repitan”, señaló el legislador durante la presentación de la iniciativa ante el Pleno de la 76 Legislatura.

La propuesta contempla adicionar diversas disposiciones a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales del Estado de Michoacán, para crear un capítulo específico donde se establezca el Registro Estatal de Agresores de Animales como un instrumento administrativo de prevención y control, el cual estaría a cargo de la Fiscalía General del Estado. El registro incluirá información básica como nombre del agresor, delito cometido, expediente, sanción impuesta y vigencia de la inscripción.

Asimismo, se plantea reformar el Código Penal del Estado para que en toda sentencia condenatoria por delitos de maltrato animal el juez ordene la inscripción del responsable en este registro, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para facultar a esta institución a crearlo, administrarlo y coordinar su operación con ayuntamientos, centros de control animal, asociaciones protectoras y el Poder Judicial.

“No se trata de estigmatizar, sino de prevenir la reincidencia, proteger a los animales y contar con herramientas institucionales que ayuden a frenar la violencia desde sus primeras manifestaciones”, concluyó Octavio Ocampo.