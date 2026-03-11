Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- Las y los estudiantes de secundaria que deseen ingresar al Bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) contarán con el pase universal, por lo que ya no presentarán un examen de admisión sino un curso de inducción que se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto.

La rectora Yarabí Ávila González indicó que, por primera vez se realiza esta acción con el objetivo de incentivar que más jóvenes continúen sus estudios de nivel medio superior, tras señalar que esta nueva modalidad se aplicará a partir del Ciclo Escolar 2026-2027 en los siete planteles de la institución, por lo que las personas que realicen su trámite tal y como lo marca la Convocatoria de Nuevo Ingreso realizarán dicho curso que versará sobre temas como Derechos Humanos, cultura de paz, igualdad de género, inclusión, y muchos otros aspectos que construyan una mejor sociedad.

Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, indicó que mediante el pase universal, la UMSNH abre sus puertas a todas y todos los alumnos que están por egresar de la secundaria o que ya lo han hecho para que se incorporen al Bachillerato Nicolaita.

Precisó que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 12 de junio en el portal oficial www.umich.mx, por lo que invitó a las y los jóvenes a que realicen el trámite, al referir que de acuerdo al calendario escolar, el curso se realizará del 3 al 7 de agosto.

Cabe señalar que, la Universidad Michoacana cuenta con siete preparatorias, cinco ubicadas en la ciudad de Morelia, como son el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, “José María Morelos y Pavón”, “Melchor Ocampo”, “Isaac Arriaga” e “Ing. Pascual Ortiz Rubio”, así como la “Lic. Eduardo Ruiz” y la “Gral. Lázaro Cárdenas”, que se encuentran en Uruapan.