Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026.- “No podemos permitir que nuestros adultos mayores vivan en lugares sin supervisión, sin personal especializado o sin las condiciones necesarias para recibir una atención digna. Esta iniciativa busca protegerlos, garantizar su seguridad y dar tranquilidad a sus familias”, afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, al presentar este miércoles una iniciativa para fortalecer la regulación de las casas hogar, albergues y centros de atención para personas adultas mayores en Michoacán.

Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador perredista propuso reformas a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que reciben miles de personas de la tercera edad en centros públicos y privados.

La iniciativa surge ante la preocupación de que algunos establecimientos operan sin cumplir plenamente con los requisitos de seguridad, personal especializado o supervisión sanitaria, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los adultos mayores.

Entre las principales propuestas destaca la creación de un Registro Estatal de Casas Hogar, Albergues y Centros de Atención Integral autorizados, el cual sería público para que las familias puedan conocer cuáles establecimientos cumplen con la ley y cuentan con los permisos correspondientes.

Además, se plantea que estos centros tengan la obligación de contar con médicos especialistas en geriatría, gerontología y cuidados paliativos durante cada turno, así como personal de enfermería especializado en la atención de personas adultas mayores.

Otro punto relevante es la creación de un Protocolo de Actuación para la Atención Especializada del Adulto Mayor, que establecerá reglas claras para la atención médica, la comunicación con las familias, la actuación ante emergencias y el seguimiento de la salud de las personas residentes.

La propuesta también fortalece las facultades de supervisión de las autoridades sanitarias y contempla inspecciones por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Protección Civil y organismos defensores de derechos humanos.

Octavio Ocampo señaló que el envejecimiento de la población exige que el Estado garantice espacios seguros y profesionales para quienes dedicaron gran parte de su vida a construir sus comunidades.

Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRD busca que las personas adultas mayores reciban una atención más humana, segura y especializada, al tiempo que brinda certeza a las familias sobre las condiciones en que viven sus seres queridos.