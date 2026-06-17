La senadora de la República, Celeste Ascencio, sostuvo un encuentro con el Consejo Comunal de Nurio, una comunidad reconocida por su historia de organización, participación colectiva y lucha en defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Durante la reunión, la legisladora destacó que la transformación de Michoacán no puede construirse desde la distancia ni desde los escritorios, sino desde el territorio, escuchando al pueblo y fortaleciendo la participación comunitaria como una herramienta fundamental para la toma de decisiones públicas.

“Los pueblos y comunidades indígenas han demostrado que la organización colectiva puede generar soluciones, defender el territorio y preservar formas de vida que ponen en el centro el bienestar común. Por eso es indispensable escuchar su voz y reconocer su aportación al presente y al futuro de nuestro estado”, señaló.

Celeste Ascencio reconoció el papel que desempeña el Consejo Comunal de Nurio en la preservación de la identidad cultural purépecha, el cuidado de los bosques y la defensa de la madre tierra, así como su compromiso permanente con las causas sociales y comunitarias.

La senadora afirmó que estos espacios de diálogo permiten conocer de primera mano las necesidades, preocupaciones y propuestas de las comunidades, pero también construir acuerdos que contribuyan al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la vida democrática.

“Estoy convencida de que el futuro de Michoacán pasa por fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones públicas. Escuchar, caminar junto al pueblo y construir acuerdos es la ruta para consolidar la transformación y avanzar hacia un estado con más justicia, bienestar y paz para todas y todos”, expresó.

Finalmente, reiteró que la construcción de la paz requiere atender las causas de fondo, fortalecer el tejido comunitario y reconocer la sabiduría de los pueblos originarios como una de las mayores fortalezas de Michoacán, concluyó.