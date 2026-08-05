Nahuatzen, Michoacán a 4 de agosto de 2026.- “Gobernar un municipio es enfrentar desafíos todos los días. Desde el Congreso del Estado encontrarán disposición para trabajar en las iniciativas que permitan hacer de Nahuatzen un mejor municipio”, afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, al asistir al Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal Sergio Puntos.

Ante integrantes del Cabildo, autoridades municipales y habitantes del municipio, el legislador reconoció el trabajo realizado por la administración encabezada por Sergio Puntos y señaló que la coordinación entre los ayuntamientos y el Poder Legislativo es necesaria para atender los retos que enfrentan los municipios.

Ocampo reiteró su respaldo al presidente municipal y a las y los integrantes del Cabildo para impulsar las propuestas que requiera Nahuatzen desde el Congreso de Michoacán. Indicó que el trabajo conjunto permite construir respuestas a las necesidades de la población mediante iniciativas y acciones coordinadas.

Al concluir su participación, el diputado felicitó al alcalde Sergio Puntos por la presentación de su Segundo Informe de Gobierno y reconoció el ejercicio de rendición de cuentas como un mecanismo para informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas durante el segundo año de la administración municipal.