Morelia, Mich.- Martes 4 de agosto de 2026.- El cuerpo mutilado de una mujer, hallado días atrás en un río de aguas negras que atraviesa la colonia Balcones de Morelia, ya fue identificado. Se trata de una fémina que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio en la colonia Carlos Rivas Larrauri, informaron fuentes policiales.

Familiares reclamaron sus restos

La víctima respondía al nombre de Roxana A., de 37 años de edad, quien fue reconocida recientemente por sus familiares, los cuales realizaron los trámites correspondientes para reclamar los restos y darles sepultura.

La vieron por última vez en la Carlos Rivas Larrauri

Roxana contaba con una Alerta Alba emitida el 23 de julio. De acuerdo con dicha ficha, fue vista por última vez el 16 de julio, alrededor de las 19:00 horas, en la colonia Carlos Rivas Larrauri, asentamiento por el que cruza un río, el cual también llega hasta la colonia Balcones de Morelia, lugar donde la tarde del 29 de julio fue localizado el torso de la susodicha.

Continúan las investigaciones

De manera extraoficial, se presume que el o los responsables del feminicidio arrojaron las partes del cuerpo al citado cauce, cuya corriente las arrastró río abajo hasta el sitio donde posteriormente fueron encontradas por ciudadanos, quienes dieron aviso a las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y detener a quien o quienes resulten responsables.

AGENCIA RED 113