Tarímbaro, Michoacán.- El Poder Judicial de Michoacán y el Ayuntamiento de Tarímbaro signaron un Contrato de Comodato respecto de un inmueble de propiedad municipal, destinado a la instalación, funcionamiento y operación de lo que será el nuevo Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materias Civil, Familiar y Mercantil del Distrito Judicial de Morelia, con competencia en los municipios de Tarímbaro y Cuitzeo.

El documento suscrito por el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, y el presidente municipal de Tarímbaro, Eric Nicanor Gaona García, tiene naturaleza estrictamente administrativa y civil, y deriva de la colaboración interinstitucional entre entes públicos para generar las condiciones necesarias para el funcionamiento de servicios que atiendan las necesidades de la población.

Cabe recordar que el Órgano de Administración Judicial aprobó en mayo pasado la creación de este Juzgado Auxiliar, cuyo objetivo es contribuir a atender la carga de trabajo de los juzgados de primera instancia de Morelia en las materias civil, familiar y mercantil, mediante una atención más ágil, oportuna y eficiente. Al mismo tiempo, su instalación en Tarímbaro permitirá acercar los servicios de impartición de justicia a las personas de este municipio y de Cuitzeo, reduciendo traslados y facilitando la atención de sus asuntos.

Con este proyecto, el Poder Judicial de Michoacán fortalece su estrategia de acercamiento de la justicia y consolida la coordinación con los ayuntamientos para generar condiciones que permitan brindar un servicio más accesible, eficiente y acorde con las necesidades de la ciudadanía.