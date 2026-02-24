Morelia, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- Con el objetivo de analizar temas técnicos para fortalecer el marco jurídico electoral en la entidad, este martes el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, participó en una reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Michoacán, donde también se contó con la participación autoridades electorales, entre ellas la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelie Giselle Navarro Lepe, y el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez.

Durante la reunión, se abordaron distintos temas de carácter técnico que buscan contribuir a la actualización del Código Electoral, con el objetivo de lograr procesos electorales más eficaces, eficientes y con mayores garantías para los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Entre los puntos analizados se discutieron aspectos relacionados con la determinación de plazos, el listado nominal y la logística para la organización de las elecciones, así como la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar certeza en cada etapa del proceso electoral.

En su participación, el diputado Octavio Ocampo destacó especialmente el tema de la concurrencia del proceso electoral del Poder Judicial, el cual representa un reto inédito para Michoacán, ya que este proceso deberá desarrollarse de manera paralela con las elecciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

El legislador explicó que esta nueva modalidad implica distintos mecanismos de postulación de candidaturas, tiempos y formas de cómputo, por lo que será necesario construir una reforma electoral que permita integrar ambos procesos de manera armónica dentro del marco jurídico estatal.

Finalmente, se acordó instalar de manera formal una mesa de trabajo interinstitucional para construir una agenda legislativa en materia electoral, en la que tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Electoral del estado podrán presentar propuestas que contribuyan al fortalecimiento del sistema democrático en Michoacán.