Uruapan, Mich.- 24 de febrero de 2026.- Un sujeto empistolado perpetró asalto al interior del Hospital Civil de Uruapan, ubicado frente al Parque Nacional y provocó pánico entre trabajadores y familiares de pacientes que se encontraban en el lugar.

Un sujeto armado asaltó el Hospital Civil de Uruapan y huyó en motocicleta; autoridades desplegaron un operativo sin detenidos.#Asalto #SeguridadPública #Uruapan pic.twitter.com/lJCbEiqOgR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 25, 2026

La tarde de este martes, el masculino ingresó al nosocomio sobre la Calzada Fray Juan de San Miguel y sacó de entre sus ropas una pistola con la que amagó a la cajera y le exigió la entrega del dinero para después escapar a bordo de una motocicleta.

Trabajadores del hospital y familiares de pacientes vivieron momentos de terror y se resguardaron en una de las áreas del nosocomio, mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

Policías y oficiales de la Guardia Nacional acudieron al lugar y desplegaron un fuerte operativo pero hasta el momento no se tiene reporte de alguna detención relacionada con el robo, sin que fuera revelado a cuánto asciende el botín.