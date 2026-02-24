Morelia, Mich.- Martes 24 de febrero de 2026.- Un motociclista resultó lesionado al sufrir un accidente sobre el Libramiento Norte de la capital michoacana. El susodicho cayó aparatosamente al asfalto tras ser impactado por un vehículo, comentaron fuentes allegadas a la Policía.

El percance se registró la tarde de este martes, a la altura de la colonia Barrio Alto, muy cerca de la desviación hacia la avenida Torreón Nuevo y en las inmediaciones de la colonia El Realito.

Unas personas auxiliaron al motorista y solicitaron una ambulancia. Posteriormente arribaron paramédicos de Emergencias Sirona, quienes le otorgaron las primeras curaciones y después otros rescatistas lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Se desconocen las características del automotor involucrado en los hechos. Tampoco fue revelada la identidad del paciente. Agentes de la Guardia Civil (GC) apoyaron en el abanderamiento del percance y elementos de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente.