Chilchota, Mich.- 01 de enero de 2026.- Durante la tarde de este jueves dos hombres fueron ejecutados y sus cuerpos hallados en una terracería de municipio de Chilchota, junto con una motocicleta. De acuerdo con las primeras investigaciones se presume que los fallecidos serían halcones de un grupo criminal asesinados por sus rivales.

De acuerdo con los primeros reportes cerca de las 16:00 horas, las autoridades recibieron un reporte ciudadano acerca de que en la calle 16 de septiembre, en la comunidad de Los Nogales, estaban dos masculinos tirados con impactos de bala.

Policías y oficiales de la Guardia Nacional se desplazaron al mencionado lugar, donde encontraron los cuerpos sin vida de dos sujetos desconocidos y una motocicleta sin placas, presumiblemente propiedad de las víctimas.

Posteriormente, agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen efectuaron el procesamiento del área de intervención y al termino de las actuaciones enviaron los cadáveres a la morgue de la región, en espera de que sean reclamados por sus deudos.