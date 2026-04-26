Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil mantuvo su buena inercia en la presente campaña en la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y este domingo venció 1-2 a Cimarrones de Sonora en el compromiso de ida de los dieciseisavos de final de la liguilla de filiales, que tuvo como escenario el Estadio Héroe de Nacozari.

Los Zorros saltaron al terreno de juego sin especular, buscando tomar la ventaja y fue al minuto 20 que lograron romper el cero cuando el goleador Cristian Castro se encontró un balón dentro del área y con un derechazo cruzado puso el 0-1.

Al 23′ Gerardo Basopoli marcó por los sonorenses con un disparo desde las afueras del área, pero al 38′ Luis Sandoval aprovechó un rebote en el área chica para empujar la pelota a la red y devolver la ventaja a los nicolaitas, y con el 1-2 llegó el medio tiempo.

En la segunda mitad el trámite del partido se emparejó, hubo llegadas de peligro en ambas porterías, sin embargo, las intervenciones de los arqueros y el correcto trabajo de las líneas defensivas evitaron que hubiera más movimientos en el marcador.

El partido de vuelta está programado para el domingo 3 de mayo a las 12:00 horas en la capital michoacana y cabe recordar que en caso de empate global se definirá al ganador en una serie de penales.