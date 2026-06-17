Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026. En sesión ordinaria de la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial, se presentó el informe de resultados de la evaluación realizada por el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, en la que el Poder Judicial de Michoacán obtuvo una calificación de 99.11% de cumplimiento.

Durante la sesión, el magistrado presidente Hugo Gama Coria, quien encabeza esta Comisión integrada por la magistrada Paula Edith Espinoza Barrientos y el licenciado Gustavo Adolfo Mendoza García, y en la que también estuvo presente el Director de Administración, Alán Juan Rodríguez Manríquez, destacó que este resultado refleja los esfuerzos institucionales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Uno de los principales retos que asumimos como nueva administración fue mejorar el manejo de los recursos públicos para hacerlo más eficiente, transparente y honesto. Este resultado demuestra que vamos por el camino correcto y que existe un compromiso permanente con la rendición de cuentas ante la sociedad”, afirmó.

Gama Coria señaló que el resultado alcanzado representa una mejora significativa respecto de años anteriores, debido a que en 2023 el nivel de cumplimiento fue de 61.82%, en 2024 alcanzó 72.64%o y en 2025 llegó a 77.36%. “El avance es muy significativo, en comparación con 2023 hablamos de una mejora cercana a 30 puntos porcentuales y respecto de los últimos dos años supera los 20 puntos. Esto significa que hoy administramos mejor los recursos públicos y que nuestros procesos son más transparentes”.

Asimismo, subrayó que estos resultados cobran especial relevancia en un contexto en el que las instituciones públicas están obligadas a fortalecer sus mecanismos de control y fiscalización, “debemos ser especialmente cuidadosos y puntuales en el uso de los recursos públicos. La ciudadanía exige instituciones transparentes y responsables, y esta evaluación confirma que estamos cumpliendo con ese compromiso”.

Por último, el magistrado presidente reconoció el trabajo realizado por las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial, así como por la Dirección de Administración y las distintas áreas involucradas en el cumplimiento de las disposiciones contables y financieras.