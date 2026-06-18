A través de una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes, propone incluir a los defensores de los recursos naturales en el estado en la normativa.

El legislador, manifestó que es necesario reconocer como defensores de derechos humanos a dicho sector, porque de la tarea que realizan, derivan derechos fundamentales como la vida misma.

“Amenazas, persecución, secuestros y hasta homicidios, como el de Roberto Chávez, han padecido ambientalistas de Villa Madero que defienden los bosques y sus recursos de un grupo delictivo que opera en la región, y a pesar de ser víctimas de estos criminales, siguen su lucha”, ejemplificó el parlamentario.

Asimismo, el diputado local del PRI recordó los casos de Homero Gómez, y de Lázaro Mendoza, ambientalistas asesinados que no han tenido justicia.

“En el 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró que el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, es un derecho universal. Por lo tanto, quien protege un bosque, un río o la calidad del aire no solamente está cuidando la naturaleza de forma abstracta, sino que está defendiendo la base material que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación”, dijo.

Valencia Reyes subrayó que al reformar el artículo segundo de la ley en mención, puede hacer la diferencia en la protección de los ambientalistas que luchan por la protección de los recursos naturales.

Finalmente, hizo un llamado a sus homólogos a no dejar dicha propuesta en otra manifestación de buenas intenciones, “desde nuestro ámbito como legisladores cumplamos con dotar de las herramientas normativas a los ejecutores para la verdadera transformación de la realidad”, concluyó.