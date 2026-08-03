Morelia, Michoacán, 03 de agosto del 2026.- Los siete aspirantes que participan en el proceso para definir la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Sobernía, fueron llamados por la dirigencia nacional a fortalecer el trabajo territorial y evitar señalamientos, pleitos o disputas internas que puedan debilitar al movimiento, así lo dio a conocer el morenista Carlos Torres Piña.

El aspirante explicó que durante la reunión convocada el pasado sábado, la cual estuvo presidida por por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, se planteó redoblar las actividades en las asambleas municipales y los recorridos casa por casa, además de distribuir nuevo material de difusión sobre los logros de la Cuarta Transformación y las acciones impulsadas por la presidenta de México.

“Fuimos convocados siete aspirantes de los que participamos en este proceso. El tema principal es redoblar las tareas territoriales en las asambleas municipales, en los recorridos casa por casa y distribuir un nuevo material de difusión”, señaló.

Torres Piña indicó que el llamado también incluyó insistir en la defensa de la transformación, la soberanía nacional y el respaldo a la presidenta de México, así como mantener la unidad entre quienes participan en la contienda interna.

Destacó que los aspirantes deben evitar caer en confrontaciones, señalamientos o disputas, debido a que todos deberán trabajar posteriormente en las distintas etapas del proceso.

“Que evitemos señalamientos y entrar en disputas y pleitos internos, porque al final nos vamos a ocupar todos y necesitamos salir fortalecidos, salir en unidad para el proceso y las etapas que se vienen”, expresó.

A grandes rasgos, reiteró, la encomienda fue reforzar el trabajo territorial, promover los resultados de la Cuarta Transformación y evitar cualquier desgaste interno que no contribuya al fortalecimiento del movimiento.

Torres Piña recordó que la definición de las coordinaciones estatales de Morena en 17 entidades podría resolverse a finales de agosto o principios de septiembre, debido a que el proceso se prolongará algunas semanas más.