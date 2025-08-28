Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) llevó a cabo la presentación del libro “Altar de la indolencia”, obra del escritor sahuayense Luis Girarte Martínez, en la Biblioteca Bosch-Vargaslugo del Centro Cultural Clavijero. El evento reunió a una gran diversidad de público lector que disfrutó de esta publicación reconocida con el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo.

Durante la ceremonia, la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, destacó que el poemario constituye una valiosa contribución al patrimonio literario del estado y del país, al tiempo que da muestra de la fuerza y sensibilidad de las voces poéticas michoacanas. Resaltó que se trata de una edición realizada en colaboración con la Editorial Cuarta República y la colección de la Secum Palabras de Colibrí, orientada a fomentar la lectura y la creación literaria en la entidad.

El autor, Luis Girarte Martínez, agradeció el respaldo institucional y la asistencia de las y los presentes. Dijo que en cada libro tiene en sus páginas el latido y la sangre de quien lo escribió. “He vivido una vida dedicada a las letras, con esfuerzo y con el orgullo de ser michoacano, especialmente de Sahuayo”, expresó tras compartir fragmentos de su obra y algunas anécdotas sobre sus inicios.

El encuentro fue moderado por Jaime Martínez Ochoa, de la Editorial Cuarta República. Los comentarios principales estuvieron a cargo de Sergio J. Monreal, quien subrayó la propuesta y el valor literario del poemario, recordando que el texto esperó más de una década para ver la luz. Por su parte, Luis Manuel Rodríguez García reconoció la trayectoria del autor y los logros alcanzados desde sus primeros pasos en la literatura.

La presentación contó también con la participación de Carlos Márquez, director de la Editorial Cuarta República; Diana Jéssica Cortés Arroyo, directora de Promoción y Fomento Cultural; y Alba Nungaray Campos, jefa del Departamento de Literatura de la Secum.