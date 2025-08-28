Ciudad de México. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura en la “mañanera” del pueblo, sobre los actos violentos de ayer en el senado, entre Alejandro Cárdenas, presidente del PRI y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado.

“Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando promovemos libertades, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, cuestionó Sheinbaum Pardo..

Pero no les olvide que son el PRIAN, insistió. “Lo que pasó ayer muestra quienes son, de un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, si están en espacio de diálogo y por excelencia, que es el parlamentario”.

Al ser cuestionada sobre si Alejandro Moreno “Alito” debe ser desaforado, la mandataria respondió, “eso es otra cosa”, lo importante es que conozca “quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia y su hipocresía”, subrayó la mandataria.

Recordar que, cuando se declaraba el fin de las sesiones de la Comisión Permanente, el senador priísta Alejandro Moreno “Alito”, irrumpió en la tribuna y encaró al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien reclamó a gritos que no se les había dado la palabra, acto seguido, los manotazos y las agresiones que se evidenciaron en sendos videos que inundaron las redes sociales.

Aquí la mañanera del pueblo completa:

Redacción VA Noticias