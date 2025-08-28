Taretan, Mich.- Jueves 28 de agosto de 2025.- Sujetos que se desplazaban a bordo de una camioneta robada y patrulleros municipales de Taretan protagonizaron una persecución sobre la autopista Siglo XXI; en la acción se registraron disparos de arma de fuego y los uniformados posteriormente lograron recuperar la unidad, pero los delincuentes escaparon, trascendió en el trabajo periodístico.

Lo anterior ocurrió la mañana de este jueves en las cercanías de la caseta de cobro de Taretan. De acuerdo con autoridades policiales, al menos dos empistolados se apoderaron del citado vehículo en la colonia La Mora, ubicada en la ciudad de Uruapan, luego se dirigieron rumbo a la región de Taretan sobre la Siglo XXI.

En el trayecto, unos oficiales detectaron el automotor, el cual es un Hyundai, color gris, con placa PTA299D, así que lo interceptaron y le marcaron el alto a los ocupantes, pero éstos últimos realizaron detonaciones e imprimieron mayor velocidad.

Los agentes siguieron de cerca a los hampones, quienes para evitar ser capturados se internaron en una brecha de terracería, consecutivamente descendieron de la camioneta y huyeron pie a tierra.

Los guardianes del orden recuperaron el comentado transporte y lo pusieron a disposición de la instancia competente. Las fuentes indicaron que en la zona se implementó un operativo policial para dar con el paradero de los fugitivos. La autopista fue cerrada por varios minutos.