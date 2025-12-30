Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que este martes se detectó el robo de un cilindro que contiene gas cloro, sustraído del Pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González, en esta ciudad.

El equipo robado corresponde a un cilindro metálico con número de serie 7107830Y, con una altura aproximada de 1.21 metros y un peso de 68 kilogramos, que contiene gas cloro licuado, sustancia considerada de alto riesgo debido a su naturaleza reactiva y altamente tóxica.

El gas cloro puede representar un grave peligro para la salud y la integridad física, ya que su exposición puede ocasionar lesiones severas, daños irreversibles e incluso poner en riesgo la vida, por lo que es indispensable seguir estrictamente los protocolos de seguridad.

Ooapas solicita el apoyo de la ciudadanía y exhorta a seguir las siguientes medidas en caso de localizar el cilindro:

• No tocar, mover ni manipular el cilindro bajo ninguna circunstancia. • Alejarse de inmediato del área para evitar cualquier tipo de exposición. • Dar aviso inmediato a las autoridades y permitir que personal capacitado atienda la situación. • No intentar trasladarlo ni abrirlo, ya que puede provocar una fuga peligrosa.

Las personas que cuenten con información o localicen el cilindro pueden comunicarse de manera inmediata a los siguientes números:

• Protección Civil y Bomberos de Morelia 443 369 7221 • Ing. Rogelio Ortiz Chávez, Supervisor de Cloración Ooapas

44 32 77 00 89

• Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización Ooapas

44 32 30 15 78

Ooapas mantiene coordinación con las autoridades correspondientes y reafirma su compromiso con la seguridad de la población, por lo que agradece la colaboración ciudadana para la pronta localización del equipo y la prevención de cualquier riesgo.