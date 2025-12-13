Morelia, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Michoacán avanza en la instalación y acondicionamiento del Centro de Estudios de Bachillerato en la comunidad de Tejerías, municipio de Uruapan, como parte del Plan Nacional de Bachillerato para la reconversión de escuelas secundarias en preparatorias, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Al momento, la Escuela Telesecundaria “José María Morelos”, espacio donde se establecerá este nuevo plantel de nivel medio superior, presenta un 80 por ciento de avance en los trabajos de acondicionamiento que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), lo que permitirá habilitar las condiciones óptimas para el inicio de actividades académicas el próximo ciclo escolar.

“Con la reconversión de esta secundaria a bachillerato damos un paso firme para que ningún joven tenga que abandonar sus estudios, estamos avanzando positivamente con lo instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, expuso la titular de Iemsysem.

Este plantel forma parte de las 35 secundarias que, en todo el país, serán reconvertidas en bachilleratos para crear 38 mil 700 nuevos espacios para estudiantes. Para el caso de Michoacán, en una primera etapa, será el municipio de Uruapan el que resulte beneficiado de este plan de reconversión.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de ampliar y fortalecer la oferta educativa en las comunidades, contribuyendo al desarrollo integral de las juventudes y al fortalecimiento del tejido social a través de la educación.