Morelia, Mich.- 12 de diciembre de 2025.- La Policía de Morelia reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar conducir vehículos si se ha ingerido alcohol, especialmente durante las celebraciones decembrinas, periodo en el que históricamente se incrementan los accidentes viales.

El comisionado Pablo Alarcón Olmedo destacó que la intención de los operativos preventivos es fomentar decisiones responsables, como dejar el vehículo estacionado y utilizar servicios de taxi, transporte por aplicación o pedir apoyo a un familiar o amigo.

Señaló que durante esta temporada las cifras de accidentes pueden elevarse hasta el doble de lo habitual, por lo que la prevención y la conciencia ciudadana son factores clave para reducir riesgos y proteger vidas.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan salvaguardar la integridad de conductores, peatones y acompañantes, mediante una estrategia enfocada en la prevención y no únicamente en la aplicación de sanciones administrativas.