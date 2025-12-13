Con el propósito de incentivar el turismo, fortalecer la movilidad y brindar mayores facilidades a las familias morelianas y a quienes visitan la ciudad durante la temporada decembrina, Policía Morelia informa que, a partir del 13 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero de 2026, se permitirá el estacionamiento de vehículos compactos en vialidades específicas del Centro Histórico.
Las calles donde se aplicará esta medida son:
Antonio Alzate.
Corregidora.
Santiago Tapia, en el tramo de Nigromante a Guillermo Prieto.
Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.
Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.
Galeana, de avenida Madero Poniente a Corregidora.
Virrey de Mendoza, de avenida Madero Oriente a Valladolid.
El beneficio aplica únicamente para vehículos compactos tipo sedán y no es válido en rampas destinadas a personas con discapacidad, cruces peatonales ni en áreas señalizadas para carga y descarga.
El horario de estacionamiento será libre las 24 horas del día, durante el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.
Policía Morelia reitera su compromiso con una movilidad ordenada y segura, e invita a la ciudadanía a respetar la señalización y las indicaciones de los oficiales, para disfrutar de manera responsable las actividades culturales, comerciales y turísticas que ofrece la ciudad en esta temporada.