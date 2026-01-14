Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- Con 60 nuevas patrullas y dos vehículos tácticos todo terreno la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), refuerza su capacidad operativa producto de las gestiones otorgadas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En un evento presidido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades de los tres niveles de gobierno, el titular de la Guardia Civil, José Antonio Cruz Medina, celebró la llegada del nuevo equipamiento a esta corporación que, “permitirá fortalecer la capacidad de los elementos policiales y de los equipos de trabajo en sus distintas actividades en la entidad”, destacó.

Estas nuevas unidades formarán parte de las labores operativas y de proximidad social que marca la estrategia de seguridad en las distintas regiones de la geografía michoacana.

“Desde la Guardia Civil, asumimos el compromiso de hacer un uso responsable, eficiente y transparente de estos recursos, enfocados siempre en proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de la población. Seguiremos trabajando de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno para consolidar entornos más seguros y un Michoacán en paz”, finalizó el secretario de Seguridad Pública.