Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezó el evento Michoacán por la Paz, que se realizó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Dicha actividad en donde participaron alrededor de 500 personas, tuvo como finalidad promover y difundir las diversas actividades con las que cuenta la dependencia estatal, fue escenario de los torneos “Anotando por la Paz” de tochito y “Reina por la Paz” de ajedrez. Así como una exhibición de patinaje bajo el nombre “Patinando por la Inclusión”.

“Estoy muy contento de estar aquí en Morelia, de ver a niñas, niños y jóvenes practicar diversas disciplinas. Solo me queda decirles que para lograr sus objetivos deben entrenar muy fuerte y dar lo mejor de sí en sus competencias. El deporte transforma vidas”, apuntó Pacheco Marrufo.

Este evento también sirvió para inaugurar la Liga Estudiantil de Voleibol de la Cecufid, y presentar la Copa Conade, además de otras competencias que realizará el Gobierno estatal en las disciplinas de ciclismo, voleibol y básquetbol, entre otras.