Morelia, 29 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, iniciaron trabajos para integrar el proyecto de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Cointzio, obra que tendrá una inversión de 800 millones de pesos entre la federación, el estado y el municipio.

Tras presentar la propuesta al director general de Conagua, el mandatario estatal compartió que la idea es comenzar la construcción de una línea de conducción de 8 kilómetros de Cointzio a Villas del Pedregal, lo que permitirá disponer de 500 litros de agua por segundo en beneficio de más de 490 mil habitantes de comunidades, tenencias y colonias del poniente de Morelia.

Refirió que con la planta potabilizadora se lograrán apagar 28 pozos de agua de la zona de Villas del Pedregal y de la Tenencia Morelos, además de que esta infraestructura será necesaria para abastecer de agua a las nuevas viviendas que se construirán de Conavi e Infonavit a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por lo que se acordó dar seguimiento a esta propuesta con mesa de trabajo inmediata con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Conagua.

El gobernador destacó que las colonias beneficiadas son: Villas del Pedregal, Villas de la Loma, La Hacienda, Villa Magna, La Maestranza, Lomas de la Maestranza, Jardín de la Montaña y Vialba, así como las tenencias y comunidades de San Nicolás Obispo, Tacícuaro, San Antonio, Cuanajillo, San Isidro Itzícuaro, Itzícuaro y San José del Cerrito.