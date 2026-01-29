Morelia, Michoacán; 29 de enero de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos, encabezada por Nezahualcóyotl Vázquez Vargas, mantiene firme el compromiso de la administración municipal del Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar de preservar y cuidar las áreas verdes de la capital michoacana. El propósito central es ofrecer a la ciudadanía espacios públicos limpios, seguros y agradables para el disfrute, el esparcimiento lúdico y la recreación familiar.

Con estas labores se busca promover un tránsito seguro al controlar la altura de la hierba en camellones y zonas aledañas, evitar el abandono indebido de residuos sólidos en parques, jardines y camellones.

Al respecto, este jueves las brigadas de mantenimiento trabajan intensamente en distintos puntos de la ciudad para conservar las áreas verdes y su funcionalidad. Durante esta jornada se realiza poda de pasto en la periferia del Estadio Morelos, mejorando la visibilidad y seguridad en esta relevante zona deportiva y de recreación.

También se lleva a cabo poda de pasto en el Parque Lineal Bicentenario, avanzando desde la calle Jacarandas hasta Combate de Salamanca, en la colonia Ampliación Leandro Valle. Este corredor verde es fundamental para la movilidad peatonal y el disfrute familiar.

De igual forma, se continua con el mantenimiento integral en la Calzada Juárez, que incluye poda sanitaria de árboles, poda general de árboles, poda específica de camelinas, limpieza general con deshierbe y riego de las áreas verdes para garantizar su salud y buen estado.

Estas acciones forman parte del programa permanente de cuidado urbano que tiene como meta embellecer la ciudad y fomentar el uso responsable de los espacios públicos por parte de toda la ciudadanía.

La Secretaría de Servicios Públicos invita a la población a reportar cualquier necesidad de mantenimiento en áreas verdes a través de los canales oficiales del Gobierno de Morelia.