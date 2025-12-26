Santa Clara del Cobre, Michoacán.– En un ambiente lleno de luz, color y espíritu familiar, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, invita a la Villa Navideña que hoy embellece la plaza principal de Santa Clara del Cobre, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias del municipio y visitantes.

Estas fechas decembrinas invitan a la convivencia, a compartir y a fortalecer los lazos que unen a la comunidad. Bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y Libertad, el Gobierno Municipal impulsó este espacio pensado para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La Villa Navideña fue preparada con especial dedicación, ofreciendo un lugar ideal para recorrer, tomarse fotografías y vivir la magia de la temporada. Acciones como esta reflejan un gobierno que busca Escuchar, resolver y transformar, poniendo en el centro el bienestar y la alegría de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la administración encabezada por Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso de promover espacios públicos que fomenten la unión social y el orgullo por las tradiciones, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora en cada época del año.

La invitación está abierta para que familias locales y visitantes se acerquen, caminen la plaza y hagan de la Villa Navideña parte de sus recuerdos más especiales en esta Navidad.