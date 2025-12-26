Morelia, Michoacán, 26 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de que más michoacanas y michoacanos inicien, continúen y concluyan sus estudios de bachillerato, durante 2025, el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) fortaleció el impulso del Sistema de Preparatoria Abierta, dirigido a jóvenes y personas adultas que buscan continuar su formación académica.

Como parte de esta estrategia de ampliación de oportunidades educativas, el Iemsysem logró la apertura de ocho nuevas sedes de Preparatoria Abierta en distintos puntos del estado, acercando este modelo a más regiones y comunidades. Las sedes se ubican en Zitácuaro, Ario, Ziracuaretiro, Los Reyes; la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas y la localidad de Caleta de Campos; la comunidad de Comachuén, en Nahuatzen; y en la Venta de Bravo, en Contepec.

Estas acciones permitieron atender una matrícula activa de 785 estudiantes, quienes actualmente cursan el bachillerato bajo un esquema flexible que se adapta a sus necesidades personales, laborales y familiares, principalmente para población que, por diversas circunstancias, no pudo iniciar o concluir sus estudios en la edad escolar convencional.

Asimismo, como resultado del acompañamiento académico y administrativo, el Iemsysem entregó 190 certificados de conclusión de estudios de bachillerato con validez oficial, lo que representa un avance significativo en la eficiencia terminal y en la generación de mayores oportunidades de desarrollo educativo y laboral.

En materia de apoyo social, se realizaron las gestiones necesarias para que 450 estudiantes del Sistema de Preparatoria Abierta recibieran la Beca Universal Benito Juárez, contribuyendo a la permanencia escolar y refrendando el compromiso institucional de que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.