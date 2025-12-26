Apatzingán, Mich.- 26 de diciembre de 2025.- Dos masculinos fueron blanco de una agresión armada en la colonia Independencia de la ciudad de Apatzingán. Uno de los agraviados falleció en el lugar, el segundo resultó ileso pero fue trasladado a un hospital con crisis nerviosa.

El ataque fue reportado la tarde de este viernes, sobre la calle Francisco Vázquez, en las cercanías de las oficinas de Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apatzingán (Capama).

Según los primeros reportes, desconocidos armados se aproximaron a sus víctimas y sin mediar palabra abrieron fuego para enseguida huir.

De inmediato algunas que se encontraba en la zona se aproximaron y solicitaron ayuda al número de emergencias, acudiendo parámedicos locales y patrulleros.

A su arribo los socorristas confirmaron la muerte de Edgar Iván O., de 48 años de edad, mismo que presentaba impactos de bala en el cráneo, mientras que Jesús Francisco R., de 57 años resultó con crisis nerviosa y fue trasladado a un nosocomio local.

Los uniformados acordonaron la escena del crimen, para que posteriormente especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaran los correspondientes actos de investigación. Siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del atentado.

