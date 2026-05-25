Morelia, Michoacán, a 25 de mayo de 2026.- La diputada Fabiola Alanís convocó a la militancia de Movimiento Regeneración Nacional, a simpatizantes y al pueblo de Michoacán a sumarse al informe de rendición de cuentas anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 31 de mayo, así como a conmemorar los dos años del triunfo histórico que dio continuidad a la Cuarta Transformación en México.

Fabiola Alanís destacó que este ejercicio representa mucho más que un informe político, ya que refleja la esencia de un movimiento que se construyó desde abajo, con organización popular y cercanía permanente con la ciudadanía.

“La Presidenta ha sido muy clara: en la Cuarta Transformación no existe divorcio entre el gobierno y el pueblo. Ésa es nuestra principal fortaleza y también la gran diferencia frente a los gobiernos del pasado”, expresó.

La legisladora señaló que el informe simultáneo en las plazas públicas de las 32 entidades del país simboliza el carácter nacional, democrático y profundamente popular del movimiento transformador.

“Es un ejercicio de cercanía, de memoria y de rendición de cuentas. La transformación no nació desde las élites; nació desde las plazas públicas, desde las luchas sociales y desde el pueblo organizado”, afirmó.

Fabiola Alanís recordó que hace dos años el pueblo de México refrendó en las urnas el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador y decidió dar continuidad al movimiento con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta del país.

“A dos años de aquel triunfo histórico, hoy tenemos una Presidenta firme, con convicciones, con sensibilidad social y con un profundo amor por México”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que la Cuarta Transformación ha logrado consolidar un proyecto político que mantiene amplio respaldo popular porque ha colocado en el centro de las decisiones al pueblo y a quienes históricamente fueron olvidados.

Fabiola Alanís afirmó que Michoacán ha sido parte fundamental de la historia de la transformación y seguirá siendo un bastión del movimiento progresista nacional.

“Desde Michoacán vamos a acompañar a nuestra Presidenta y a refrendar nuestro compromiso con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Aquí hay un pueblo consciente, organizado y profundamente comprometido con este proyecto”, indicó.

Finalmente, llamó a las y los michoacanos a participar activamente en este ejercicio político y ciudadano.

“Éste es el momento de cerrar filas con nuestra Presidenta, de fortalecer la unidad del movimiento y de recordar siempre de dónde venimos: venimos del pueblo y seguimos gobernando para el pueblo”, concluyó.