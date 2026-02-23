Morelia, Mich.- Lunes 23 de febrero de 2026.- Una camioneta, la cual aparentemente circulaba con una llanta ponchada, continuó su avance sobre el Libramiento Oriente de Morelia y, al llegar a la altura de la colonia San Rafael, chocó por alcance contra un automóvil y lo proyectó contra otra unidad. Además, al perder el control, la camioneta colisionó levemente contra la retaguardia de una combi de la Ruta Gris.

El incidente, que ocurrió este lunes en el sentido del Distribuidor Vial de Salida Mil Cumbres hacia el Distribuidor Vial de Salida a Charo, fue captado en un video y difundido en redes sociales.

La situación fue reportada al número de emergencias, y posteriormente acudieron agentes de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

