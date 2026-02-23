Morelia, Mich.- Lunes 23 de febrero de 2026.- Una camioneta, la cual aparentemente circulaba con una llanta ponchada, continuó su avance sobre el Libramiento Oriente de Morelia y, al llegar a la altura de la colonia San Rafael, chocó por alcance contra un automóvil y lo proyectó contra otra unidad. Además, al perder el control, la camioneta colisionó levemente contra la retaguardia de una combi de la Ruta Gris.

#Video | Camioneta con llanta ponchada provoca accidente múltiple en el Libramiento Oriente de #Morelia pic.twitter.com/sKxo9TOV8Z — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 23, 2026

El incidente, que ocurrió este lunes en el sentido del Distribuidor Vial de Salida Mil Cumbres hacia el Distribuidor Vial de Salida a Charo, fue captado en un video y difundido en redes sociales.

La situación fue reportada al número de emergencias, y posteriormente acudieron agentes de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.