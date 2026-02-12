Uruapan, Michoacán; 12 de febrero de 2026.- Garantizar el Estado de Derecho no requiere nuevas leyes, sino que se cumplan las existentes, destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante su participación en la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) – Región Michoacán.

Ante cientos de líderes transportistas del estado, el alcalde reconoció la importancia económica que tiene este sector productivo, que diariamente traslada las mercancías que Michoacán produce y que se consumen en la entidad y otras partes del país.

En este sentido, Alfonso Martínez comentó que si existieran las condiciones necesarias de seguridad y se contara con vialidades en buen estado, sin duda alguna las y los transportistas tendrían un escenario mejor para trabajar.

Acompañado en el presídium por el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Roberto Molina, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán; Manuel Sánchez Benavides, vicepresidente nacional de Conatram; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; el presidente nacional de Conatram, Elías Dip Ramé; legisladores, entre otras personalidades, Alfonso Martínez agregó que la solución no está en seguir creando nuevas leyes, sino que cada quien haga lo que le corresponde, haciendo valer el marco legal vigente para así garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho.

El presidente de Morelia se solidarizó con este sector que se esfuerza día a día. Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, cada quien atendiendo sus atribuciones, es lo que mejor resultados brinda a favor de la ciudadanía.

En este marco, Alfonso Martínez presenció y felicitó la toma de protesta de Alfonso Ochoa Sánchez al frente de la Conatram en el estado.