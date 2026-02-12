Ciudad de México, 12 de febrero de 2026.- La K’uínchekua, fiesta de Michoacán, regresa por quinto año consecutivo al centro ceremonial más importante del señorío purépecha: Las Yácatas en Tzintzuntzan, del 12 al 15 de marzo, anunció Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), desde la Ciudad de México.

En compañía y con el respaldo de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, destacó que este evento celebra las expresiones culturales más representativas de Michoacán. Música, canto, danza y celebraciones tradicionales de distintas regiones convergen en un mismo escenario, mostrando la riqueza de “el alma de México”.

La gran fiesta de Michoacán continúa.



La K'uinchekua 2026 se vivirá como nunca, festejando las Fiestas Patronales de nuestros pueblos originarios. En esta edición se entregarán 2 mil boletos gratuitos y estarán a la venta mil boletos con un costo de mil pesos por día.

“La K’uínchekua se realiza partiendo de los triunfadores del concurso de danza de Zacán, en la Meseta Purépecha. Michoacán cuenta con muchas portadoras y portadores de cultura. Hace cuatro años, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, vimos la posibilidad de crear un evento mayor con respeto, orden, dignidad y acompañamiento, para compartir con más gente las tradiciones del pueblo purépecha”, señaló el funcionario estatal.

Esta quinta edición está dedicada a las Fiestas Patronales. Por primera ocasión, se pondrán a la venta mil accesos por día con un costo de mil pesos cada uno; adicionalmente, se entregarán dos mil pases de manera gratuita. Todos los boletos estarán disponibles en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/ a partir del lunes 16 de febrero. Junto al director artístico, Andrés Campos Salceda, se informó que lo recaudado se destinará a las propias comunidades para poner en valor el esfuerzo y las tradiciones de sus habitantes.

“La K’uínchekua es la historia y el mosaico de colores y saberes que es México. Michoacán es un estado que lo tiene todo y eso impulsaremos también con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, agregó Josefina Rodríguez Zamora.

En representación de la secretaria de Cultura del Estado, Tamara Sosa, la directora de Vinculación, Ireri Vargas, destacó que el evento visibiliza la diversidad cultural del estado, con la participación de pueblos originarios y de comunidades interculturales. Señaló que también es un espacio de convivencia y aprendizaje entre las más de 350 portadoras y portadores de tradición, que comparten sus expresiones artísticas y saberes.

Finalmente, se destacó que este 2026, el tradicional convite tendrá una sola presentación el domingo 15 de marzo a las 16:00 horas, y recorrerá las calles principales de Tzintzuntzan.