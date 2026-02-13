Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que niñas y niños de seis meses a 12 años con esquemas incompletos de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), así como personas de 13 a 49 años sin antecedentes claros de inmunización, deben acudir a sus centros de salud para protegerse contra la enfermedad. Esta medida es prioritaria para quienes no cuenten con registro de sus dosis infantiles o no recuerden haber sido vacunados.

La autoridad sanitaria enfatizó que verificar el estado de inmunización es responsabilidad de todas y todos, ya que el biológico representa la herramienta más eficaz para prevenir contagios. Con esta campaña, la SSM busca garantizar que la población michoacana cuente con la protección necesaria frente a esta enfermedad.

La SSM informa que el biológico se encuentra disponible en los 364 centros de salud distribuidos en todo el territorio estatal. La vacuna es segura, de alta calidad y totalmente gratuita, por lo que no existe ninguna barrera para que la población acceda a este derecho a la salud.

Se recomienda a madres y padres de familia presentar la Cartilla Nacional de Salud de sus hijas e hijos para que el personal de enfermería pueda verificar las dosis aplicadas y, en caso de ser necesario, completar el esquema de forma correcta.

El sarampión es una enfermedad contagiosa que puede presentar complicaciones graves, mantener coberturas de vacunación óptimas no solo protege al quien se vacuna, sino que crea un escudo colectivo que previene la circulación del virus en nuestras comunidades.

Para facilitar el acceso a la inmunización, la SSM invita a la población a localizar su centro de salud más cercano a través del portal oficial https://salud.michoacan.gob.mx/categoria/ubica-tu-unidad/