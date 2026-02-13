Morelia, Mich. – Jueves 12 de febrero de 2026. – Un auto compacto se estrelló contra un árbol del camellón central del Libramiento Sur de Morelia, en las cercanías de Casa Michoacán, incidente que dejó un hombre de la tercera edad lesionado, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la noche de este jueves en el sentido del Parque Zoológico Benito Juárez hacia Fuentes de Morelia, justo a la altura de la colonia Obviedo Mota. Varios ciudadanos reportaron la situación al número de emergencias 911.

Después arribaron unos paramédicos, quienes atendieron al ocupante de la unidad siniestrada y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Por su parte, oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual retiró el vehículo dañado.