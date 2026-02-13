La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Morelia reiteró su compromiso con el bienestar laboral y con la construcción de condiciones dignas para las y los trabajadores; ante la reciente aprobación de esta reforma en el Senado de la República.

El organismo empresarial consideró fundamental que la transición hacia la reducción de la jornada laboral a 40 horas se implemente con reglas claras, graduales y sostenibles que protejan la operación diaria de los negocios familiares y el empleo formal que sostiene la economía local.

En congruencia con el posicionamiento de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la delegación de Morelia, hizo un llamado a que la discusión avance hacia la legislación secundaria con instrumentos operativos que permitan cumplir la reforma sin generar cierres de empresas, incremento de la informalidad o pérdida de puestos de trabajo, especialmente en los sectores de comercio, servicios y turismo, considerados el motor económico de colonias y municipios.

La Cámara reconoció que el bienestar laboral y la productividad deben avanzar de manera conjunta. Por ello, respaldó la propuesta de incorporar medidas que faciliten una transición equilibrada, entre ellas:

Establecer un subsidio desde la hora 41 semanal que permita compartir la carga del tiempo extraordinario y evitar impactos financieros irreversibles en negocios familiares.

Mantener un día de descanso obligatorio semanal sin modificaciones al régimen vigente.

Ampliar el margen de horas extra permitidas y definir esquemas de flexibilidad operativa con reglas claras.

Reconocer figuras como la jornada compactada y el banco de horas con certeza jurídica.

Impulsar el control electrónico de jornada con un régimen especial para MiPyMEs que considere sus capacidades reales.

Finalmente, la CANACO SERVYTUR Morelia reiteró que el debate no radica en si se debe avanzar hacia mejores condiciones laborales, sino en cómo hacerlo de manera responsable, protegiendo la estabilidad económica de quienes diariamente abren sus negocios, generan empleo y fortalecen la economía local.

Como organismo empresarial, se reiteró que continuará participando activamente en el diálogo institucional para que la transición a la jornada de 40 horas represente bienestar sostenible para las personas y certidumbre para las empresas y negocios familiares de Morelia y Michoacán.