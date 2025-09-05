Morelia, Michoacán, 5 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 10 ambulancias de urgencias avanzadas y cuidados intensivos para fortalecer la atención prehospitalaria que se brinda a la población, lo que ayudará a salvar más vidas.

Señaló que las unidades serán operadas por paramédicos capacitados y certificados del CRUM y recalcó la importancia de fortalecer la atención inmediata de emergencias médicas, por lo que además, destacó, su gobierno dispone de manera permanente de un helicóptero que ha realizado más de 500 traslados aéreos a hospitales de Morelia desde las zonas más alejadas.

“Hemos estado dotando también de ambulancias a algunos municipios, Michoacán es un estado muy grande y la atención inmediata es fundamental”, manifestó Ramírez Bedolla, quien recalcó que también se mejoran las carreteras estatales para realizar traslados más rápidos y seguros, como la ampliación a cuatro carriles que el Gobierno federal realiza en la autopista Siglo XXI.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que con esta donación suman 40 ambulancias operadas por el CRUM para atender las urgencias médicas, de las cuales, de octubre de 2021 a la fecha se han brindado 30 mil 500 servicios en todo el estado.

Indicó que también se ha fortalecido el sistema de urgencias médicas, ya que hasta el momento 130 ambulancias se encuentran distribuidas en los municipios del estado, mismas que a su vez han realizado 131 mil servicios.

Se donaron al CRUM nueve ambulancias de urgencias avanzadas y una de cuidados intensivos que cumplen con las especificaciones técnicas de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013. Están equipadas con ventilador, desfibrilador, monitor multiparamétrico de signos vitales, bomba de infusión, entre otros instrumentos.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Axayácatl Marín Correa; el coordinador general del CRUM, Christian Omar García Escobedo; entre otras autoridades estatales, personal del sector salud y paramédicos.