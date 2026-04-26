Morelia, Michoacán, 26 de abril de 2026.- Con la presencia de miles de militantes y simpatizantes en el Palacio del Arte, Morena realizó este domingo una Asamblea Informativa en Morelia, en un acto de organización política y fortalecimiento territorial del movimiento en la capital michoacana.

El encuentro reunió a liderazgos, estructuras de base y ciudadanía comprometida con la continuidad de la Cuarta Transformación, en un momento clave para la consolidación organizativa del partido en Michoacán.

Durante su intervención, el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, destacó que la fuerza del movimiento descansa en su militancia, en quienes recorren el territorio, organizan, convencen y sostienen políticamente el proyecto de transformación desde sus comunidades y colonias.

En la Asamblea participaron también el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quienes acompañaron este ejercicio de organización y fortalecimiento del movimiento.

Jesús Mora subrayó que Morena vive una etapa de consolidación política en la que la unidad, la organización y la coordinación territorial son fundamentales para defender los avances logrados por la transformación y acompañar el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy nos agrupamos para reconocernos como compañeras y compañeros de lucha, para coordinarnos en la defensa de nuestro movimiento, de nuestra presidenta y del legado histórico que construyó nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

En su mensaje, afirmó que México atraviesa un proceso histórico de transformación profunda, donde el pueblo ha pasado de ser espectador a protagonista de la vida pública, conquistando derechos, ampliando libertades y construyendo un nuevo modelo de gobierno centrado en el bienestar colectivo.

Señaló que la Cuarta Transformación cambió la lógica del poder público, colocando en el centro a quienes históricamente habían sido excluidos y demostrando que es posible gobernar con principios, con honestidad y con compromiso social.

“La transformación necesita organización permanente. Necesita estructura, conciencia y cercanía con la gente. Esa es la tarea que tenemos y por eso estos espacios son fundamentales para seguir fortaleciendo nuestro movimiento”, puntualizó.

La Asamblea Informativa de Morelia forma parte de la estrategia de fortalecimiento territorial de Morena en Michoacán, orientada a consolidar la organización de base y mantener vivo el vínculo con la militancia y el pueblo.