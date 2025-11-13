Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2025.- El exitoso Programa de Coros y Orquestas Infantiles del gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar, se consolida como una de las estrategias más sólidas para construir la paz a través del arte y la cultura, en Morelia.

Durante el recital que niñas y niños ofrecieron en el Centro de Desarrollo Comunitario de Colinas del Sur, el alcalde Alfonso Martínez, comentó que las y los pequeños artistas, son los verdaderos constructores de paz.

Frente a madres, padres y abuelitos de los estudiantes, el presidente municipal destacó que quienes forman parte del programa, además de aprender música, ponen en práctica la disciplina y el esfuerzo, valores que los encaminan a ser mejores personas.

Alfonso Martínez subrayó que la construcción de la paz es una política transversal en el Gobierno Municipal, pues incluso uno de los maestros de música es beneficiario del programa de Adultos en Acción que impulsa el DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández.

A su vez, la directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura, Perla Aurora Cabrera Rojas, informó que en el Programa de Coros y Orquestas Infantiles -que se creó la pasada administración del presidente Alfonso Martínez en el marco del

nombramiento de Morelia como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco-, participan más de 130 niñas, niños y jóvenes que viven en zonas prioritarias, a quienes se les brindan clases gratuitas de coro, violín y violonchelo.