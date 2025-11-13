Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025.- La Expo Feria del Mezcal y del Taco de Madero llega este año a su edición número 20 con la promesa de repartir más de 20 mil tacos a las y los asistentes, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

El presidente municipal de Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos, señaló que en esta fiesta del ejido, “participan taqueros, mezcaleros y músicos en beneficio de la sociedad. Además habrá gastronomía y cultura líquida, también tendremos el pabellón ganadero y eventos deportivos. Después del desfile habrá un banquete en la casa agraria para celebrar este inicio del evento y quedan todos invitados. En estos días esperamos una derrama económica aproximada de 17 millones de pesos”, informó.

Juan Luis Villa Saucedo, presidente de la Asociación de Mezcaleros de Madero, recordó que los más de 35 mil asistentes que se esperan consentirán su paladar con los sabores de los tacos y del mezcal que estarán disponibles en su plaza principal.

Mientras que Refugio Calvillo García, representante del gremio de los taqueros, destacó que este 2025 es el segundo año que participa, “habrá tacos de bistec, chorizo, tripa, entre otros, además el 21 de noviembre a partir de las 15:00 horas a un costado de la plaza principal estaremos los más de 25 participantes repartiendo más de 20 mil tacos”.

Everardo Jacuinde Villa, representante de los músicos, adelantó que el cartel artístico es muy amplio, “son más de 12 agrupaciones las que los esperamos, pues sin música nunca hay fiesta”, afirmó.