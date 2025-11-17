Morelia, Michoacán, 16 de noviembre de 2025.- Michoacán celebra los primeros 15 años del nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Cocina Tradicional Mexicana otorgado por la UNESCO en 2010.

En este 16 de noviembre, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Sectur), en “el alma de México” se recuerda el orgullo michoacano, la Cocina Tradicional Mexicana que logró este nombramiento bajo el paradigma de Michoacán.

“Es importante resaltar que el nombramiento de la UNESCO lo otorga porque está viva la cultura comunitaria y ancestral, y está llena de conocimientos. Esta distinción es a la cocina tradicional, no a la gourmet, de fusión, a los grandes chefs o a la gastronomía en general, es a la cocina tradicional con el paradigma Michoacán”, recordó el titular de la política turística estatal.

Este año, las maestras cocineras y cocineros tradicionales han compartido sus sabores y saberes en eventos nacionales con público de México y del extranjero, como el décimo Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana en Morelos, donde acudieron personas de España, Italia, Estados Unidos y Asia.

De igual forma participaron en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret, que tuvo como invitado al estado de Michoacán, y de esta manera turistas y visitantes disfrutaron de las tradiciones, conquistando de esta manera el paladar del público de España, Colombia, China, Argentina, Alemania, Italia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre muchos más países, así como de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Querétaro y otros estados.

Monroy García recordó que para conocer los rostros de las maestras cocineras y cocineros tradicionales de Michoacán se puede visitar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/