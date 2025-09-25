Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025 – La Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República se llenó de un ambiente de reflexión, emoción y sororidad para la presentación del libro MujerEs Michoacán: Compilación de ensayos políticos, coordinado y coescrito por la Senadora Celeste Ascencio. Esta celebración, se realizó en dos tertulias de diálogo a lo largo del día, destacó la importancia de las voces femeninas en la política y el cambio social.

En la primera parte, a las 11:00 horas, la Senadora Ascencio estuvo acompañada por la Mtra. Vanessa Romero Rocha, quien contribuyó con sus comentarios a una conversación enriquecedora. Ambas ponentes subrayaron la urgencia de reconocer el papel fundamental que las mujeres michoacanas han desempeñado en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La segunda mesa de diálogo, a las 16:30 horas, contó con la participación de la destacada antropóloga y activista feminista Dra. Marta Lamas, quien compartió una profunda reflexión sobre su experiencia como lectora y la forma en que disfrutó, se conmovió con los testimonios plasmados. “Si bien en México aún hay mucho por hacer en temas de feminismo, en la actualidad se han visto cambios importantes que se inició desde las más pobres, esto es gracias también a mujeres como Celeste” comentó. “Es necesario entender que un tiempo de mujeres nos benéfica a todas, a todos y a todes”.

Por su parte, la Senadora Ascencio expresó durante su intervención: “Este libro no es solo una compilación de ensayos, es un reflejo de nuestras historias, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Es algo que va más allá de las personas, es buscar una verdadera transformación para todas las mujeres. “Este evento es tan emotivo porque me remonta a las mujeres que han marcado en la vida y que, de forma física o en recuerdos siguen hasta hoy”.

“Las mujeres en México no solo estamos gestando un cambio en la política; sino que estamos creando una nueva forma de gobernar; las mujeres estamos listas para gobernar, así lo ha mostrado la Dra. Claudia Sheinbaum, el camino está

atrasado y hay que seguirlo”.

La presentación del libro fue un evento que reunió a varias de las autoras, quienes no solo asistieron como parte del público, sino que también tuvieron la oportunidad de participar, compartiendo sus experiencias y reflexiones. La energía colectiva y el apoyo mutuo fueron palpables, reafirmando que la unión entre mujeres es una fuerza imparable para el cambio.

“MujerEs Michoacán” es una obra esencial que visibiliza la contribución de las mujeres en el ámbito político, cultural y social de la región, y sirve como un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia es un esfuerzo continuo que requiere la participación de todas y todos.