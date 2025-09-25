Opopeo, Michoacán: En cumplimiento a su compromiso con la ciudadanía, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, instruyó a la Oficialía Mayor a realizar trabajos de mantenimiento y restauración de espacios públicos en la tenencia de Opopeo.

La alcaldesa destacó que estas acciones buscan brindar áreas seguras y dignas para el disfrute de las familias, especialmente en vísperas del arranque de las fiestas patronales y la tradicional feria de la Silla.

“Gobernar con amor, justicia y libertad es trabajar de manera cercana con la gente, atendiendo sus necesidades y fortaleciendo los espacios de convivencia”, expresó la presidenta municipal.

De igual manera, resaltó que mejorar los espacios comunitarios es parte del compromiso de su administración de escuchar, resolver y transformar, generando un entorno más seguro y agradable para los habitantes y visitantes.

Con estas labores, Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso con la mejora continua del municipio, apostando por el desarrollo y la preservación de las tradiciones que dan identidad a Salvador Escalante.