Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2025.- Para fortalecer la seguridad patrimonial y la certeza jurídica de la ciudadanía, la Secretaría de Gobierno se une al Colegio de Notarios de Michoacán en una iniciativa para a implementación de la campaña septiembre y octubre, meses del testamento.

Durante el acto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, destacó la importancia de este instrumento legal que otorga tranquilidad a las familias michoacanas y evita conflictos futuros.

“Un testamento es un recordatorio de la responsabilidad y el legado de debemos dejar en nuestras familias, este ejercicio evita disputas familiares”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Notarios, Isania Solórzano Suárez, reiteró la disposición del gremio para seguir sumando a actividades sociales que fortalezcan la paz y la seguridad jurídica de la población.

La campaña durará del primero de septiembre al 31 de octubre del 2025 donde la ciudadanía podrá realizar su testamento en cualquiera de las 203 notarías del estado a un costo de 3 mil pesos, que incluye honorarios y el pago del aviso de testamento ante la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías.

Para más información se deja a disposición el directorio de Notarios en la página oficial de la Secretaría de Gobierno, https://segob.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/08/DIRECTORIO-DE-NOTARIOS-PUBLICOS-EN-EL-ESTADO-2025.pdf